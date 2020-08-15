Украинский политолог Ковтун мечтает вернуться на российское телевидение

Москва, 15 августа. Пандемия, которая привела к закрытию границ, является тем серьезным препятствием, которое не позволяет участвовать в российских шоу, посвященных политике. Соответствующее заявление сделал украинский политолог Вячеслав Ковтун.

Эксперт в соцсетях подчеркнул, что у него есть желание участвовать в политических передачах в России.

Он рассказал своим поклонникам, что к нему обращаются представители российских телеканалов и предлагают сотрудничество. Только временное закрытие границ не позволяет ему приехать в Москву.

Стоит отметить, что украинского политолога беспокоит судьба передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Ведущий, кстати, еще весной 2020 года выгнал украинского эксперта из студии с вердиктом «навсегда».

Поклонники Ковтуна констатировали, что с его участием было интересно смотреть телепередачи.

Пока же вместо Москвы Ковтун коротает время на турецком курорте Даламан. Он не особо обрадован нынешними условиям отдыха в Турции, которые связаны с защитой гостей от коронавируса.

Напомним, что в конце апреля Соловьев выгнал политолога, посетовав, что однажды «дал слабину» и допустил его к участию в программе, о чем потом пожалел. Теперь же, по словам ведущего, «игры закончились».