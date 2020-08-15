Назван продукт с доказанной способностью понижать уровень сахара

Мадрид, 15 августа. Испанский диетолог Айтор Санчес назвал два важных свойства имбиря. По его словам, продукт не только полезен для профилактики заболеваний, но и способен снижать сахар в крови человека.

Эксперт отметил, что имбирь — самая изученная специя, при этом многие порой либо преувеличивают достоинства продукта, либо преуменьшают.

Есть мнение, что употребление имбиря может привести к проблемам с пищеварением. Однако, как указал эксперт, проблемы могут возникнуть при употреблении большого количества специи.

Санчес заявил, что у имбиря есть два доказанных полезных свойства. Во-первых, продукт оказывает антиоксидантный эффект, что делает его полезным для профилактики заболеваний. Во-вторых, специя способствует повышению чувствительности к инсулину и снижению уровня глюкозы в крови. В связи с этим людям с сахарным диабетом стоит проконсультироваться с врачом перед тем, как начать есть имбирь.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил лечебные свойства имбиря, чеснока и лимона. Эти продукты, по его словам, оказывают влияние на состояние общего иммунитета, однако не идут ни в какое сравнение по своей эффективности с противовирусными препаратами.