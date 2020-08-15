Сексолог дала советы, как разнообразить постельную жизнь

Секс является одной из ключевых сторон отношений и любви. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала сексолог, психолог Инна Глуз-Широкова.

Главный совет, как разнообразить жизнь в спальне, — реализация сексуальных фантазий. Прежде всего обсудите с партнером его фантазии. И если все-таки с ними возникнут сложности, то сексолог рекомендует посмотреть эротическое видео с разными сюжетами. Посмотрите, какие сюжеты вызывают больше возбуждения.

Инна Глуз-Широкова назвала шесть тем для расширения вашего сексуального диапазона. Она советует отметить те пункты, которые вас заинтересовали и вы готовы их реализовать.

«Первое — выберите место для занятий сексом: на берегу озера, у плиты, в лифте, в движущемся поезде, в городском парке, в сауне. Второе — выберите приспособление для занятий сексом (вибратор, кремы для скольжения, цепи, наручники, путы, связки и так далее). Третье — эротические эксперименты (совместное чтение эротической литературы, беседы на эротические темы, совместный просмотр эротических фильмов и так далее). Четвертое — выберите сексуальные практики (использовать только руки или рот для удовлетворения партнера, освоить до сих пор неизвестную позу, завязать глаза себе или партнеру, фиксация себя или партнера)», — пояснила Глуз-Широкова.

По словам сексолога, пятый пункт — способы разбудить желание (эротический массаж, увеличение или сокращение прелюдии полового акта, вербальная эротика, удлинение сексуального акта за счет перерывов, стриптиз для партнера). Шестой пункт — ролевые игры («первый раз», «проститутка и клиент», «звезда и поклонник», «Ромео и Джульетта» и так далее).

«Какие задания вызвали у вас удивление? Почему? Это важно, возможно, вы столкнулись с ограничивающими убеждениями, блокирующими вашу сексуальную энергию, тогда их важно рассмотреть. Какие из выбранных вами пунктов вы готовы обсудить и реализовать с партнером? Как говорит большинство мужчин, самое крутое, что может сделать женщина в кровати, — это минет. Утром и вечером. Можно и не в кровати», — добавила Глуз-Широкова.

Сексолог призывает экспериментировать и не бояться сделать неправильно.

«Все, что ты делаешь с желанием в постели, правильно! Если по каким-то причинам вы в разлуке, это не повод отказаться от совместного секса. Сейчас Интернет помогает оставаться на связи всегда. Флиртуй, дразни, увлекай. И он будет лететь домой из самой важной командировки», — заключила эксперт.

Ранее сексолог рассказала, какое влияние оргазм оказывает на организм. Оргазм повышает иммунитет, происходит профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, улучшается деятельность сердца и легких, оказывается позитивное влияние на психологическое состояние человека.