Диетолог назвала список запрещенных на ужин продуктов

Москва, 15 августа. Специалисты советуют исключить из вечернего меню жирную пищу, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, а также сладости. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Перечисленные продукты перегружают пищеварительную систему. По словам диетолога, мясо переваривается в желудке в течение 4–5 часов, поэтому у организма просто не остается времени на отдых ночью.

«Также не стоит употреблять продукты, насыщенные большим количеством калорий и содержащие мало пищевых волокон. В первую очередь сюда относятся выпечка, различные сладости», — рассказал специалист.

Круглова также посоветовала не ужинать крупами тем, кто следит за своим весом. Дело в том, что в них содержится крахмал, который замедляет процесс снижения веса. Поэтому в список запрещенных на ужин продуктов попадают также картофель и макароны. Также диетолог призывает исключить соленья и маринованные овощи.

«Они стимулируют аппетит и задерживают воду в организме. Утром можно проснуться с отеками», — утверждает врач.

По словам диетолога, ужинать следует растительной пищей, мясом птицы, морепродуктами или нежирным творогом.

«Вечером организму не требуется большого количества энергии. Поэтому необходимо, чтобы ужин был легким, но при этом содержал достаточно витаминов, белка и пищевых волокон», — подытожила эксперт.

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