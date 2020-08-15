Джигурда заявил, что адвокат Ефремова не сразу узнал о состоянии актера

Москва, 15 августа. Адвокату обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву — не рассказывали о состоянии его подзащитного. Такое заявление сделал актер Никита Джигурда.

Ранее фигурант уголовного дела был госпитализирован с инсультом.

По словам Джигурды, юрист получил информацию о том, что Ефремов находится в реанимации после того, как направил соответствующий запрос.

Напомним, что артист Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в Москве 8 июня. На своем джипе он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. Водитель фургона получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице. Эксперты установили, что водитель внедорожника ехал пьяным.

Сразу же появились слухи, будто звездный статус может помочь Ефремову избежать реального срока. Отметим, что ему грозит от 5 до 12 лишения свободы. По мнению многих общественных деятелей и юристов, Ефремов должен понести строгое наказание. По словам телеведущего и режиссера Евгения Понасенкова, актер фактически убил человека. Представитель искусства подчеркнул, что своим негативным поведением и частым употреблением спиртного Ефремов известен уже давно.