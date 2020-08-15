Тренер дал россиянам советы по подготовке к марафону

Москва, 15 августа. Желающим принять участие в марафоне стоит заранее готовиться к этому испытанию. Тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашев дал россиянам рекомендации по подготовке и рассказал о тонкостях этого процесса.

Если человек уже бегал раньше, то подготовку к участию в марафоне нужно начинать как минимум за год, а те, кто вовсе новичок, стоит приступить к тренировкам за два года до старта, считает специалист. Он подчеркнул, что марафон — это серьезная нагрузка, и к подготовке нужно относиться соответственно.

Специалист советует найти грамотного тренера, который составит план подготовки, исходя из физической подготовки спортсмена. Тем, кто собирается тренироваться самостоятельно, нужно помнить, что недельный беговой объем должен быть не менее 67 километров. Также важно уделять внимание растяжке и общей физической подготовке.

Также, по словам Кондрашева, следует изменить пищевые привычки. Например, отказаться от фастфуда, газированных напитков и алкоголя.

Тренер еще обратил внимание на важность восстановления — массажа и здорового сна.