Стефани Майер планирует написать еще две книги о вампирах из «Сумерек»

Москва, 15 августа. Американская писательница Стефани Майер намекнула, что планирует написать еще две книги из серии «Сумерек». Не так давно писательница презентовала роман «Солнце полуночи», в котором повествование ведется от лица вампира Эдварда. Об этом сообщает USA Today.

«У меня есть общее представление о них, и я написала первую главу», — заявила она.

При этом она призналась, что хотела бы посвятить себя созданию чего-то нового, поэтому ожидать новых романов вампирской саги, наверное, предстоит долго. По словам Майер, она постарается сосредоточить свои усилия над созданием новой реальности с другими правилами и мифологией, которая, скорее всего, не будет связана с вампирами.

Стоит отметить, что первые четыре романа Майер о вампире Эдварде и девушке Белле в течение четырех лет возглавляли список самых продаваемых книг в мире. Всего читателями были приобретены более 160 миллионов экземпляров романа, который был переведен на 49 языков. Произведения писательницы стали литературной основной для сценариев к пяти фильмам.

Эксперты полагают, что новая книга Майер «Солнце полуночи» также может претендовать на звание мирового бестселлера. В первую неделю было продано более миллиона ее копий.

Напомним, что недавно культовый российский писатель Виктор Пелевин анонсировал выход своей новой книги под названием «Непобедимое солнце». Роман должен появиться на полках отечественных магазинов уже 27 августа, передает НСН.