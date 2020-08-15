Отец Цоя рассказал об отношении к альтернативным версиям гибели сына

Москва, 15 августа. Ровно тридцать лет назад погиб легендарный музыкант Виктор Цой. Смертельная авария произошла 15 августа под Ригой. На большой скорости автомобиль Цоя выехал на встречку, где столкнулся с автобусом. Отец музыканта Роберт Цой считает, что ДТП произошло из-за того, что Виктор имел небольшой водительский опыт. Что касается, других версий гибели сына, то к ним он относится скептически.

Роберт Цой признался, что его несколько удивляет тот факт, что популярность его сына не меркнет спустя 30 лет.

«Я так понимаю, что он является настоящим героем нашего времени», — говорит отец рокера.

Он рассказал, что за прошедшие годы было немало заметок, «которые претендуют на какую-то оригинальность, новизну». Однако самому родителю альтернативные версии смерти сына кажутся неправдоподобными, передает телеканал «360».

«У него был очень малый опыт вождения автомобиля. То есть он, короче говоря, во всем виноват сам», — говорит Роберт Цой.

Он также обратил внимание на то, что существует большое количество людей, которые норовят высказать свою версию обстоятельств смерти музыканта, чтобы «выпендриться».

Ранее Роберт Цой уже рассказывал о том, что его сын никогда не увлекался вождением и не мечтал об автомобиле. Зато с детства увлекался рисованием, искусством и пением, передает «Царьград».