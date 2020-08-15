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Составлен топ-5 самых раскрепощенных российских актрис

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Составлен топ-5 самых раскрепощенных российских актрисМосква, 15 августа. Журналисты составили пятерку самых раскрепощенных российских актрис. Первое место в топ-5 заняла Александра Бортич.

Первый раз зрители оценили пикантные сцены с ее участием в фильме «Как меня зовут», он вышел на экраны в 2014 году. В 2016 года Бортич снова снялась обнаженной в картине «Викинг». В одном из эпизодов фильма «Неуловимые» Александра едет голой верхом на лошади по Москве.

Составлен топ-5 самых раскрепощенных российских актрисВторое место заняла Любовь Аксенова. Она совершенно свободно держится перед камерой без одежды. Во всей красе ее можно видеть в «Рассказах», фильме «Бывшие», «Гуляй, Вася!» и ленте «Без меня».

«Голое» появление Кристины Асмус в фильме «Текст» обернулось настоящим скандалом. Звезда «Интернов» заняла третье место в рейтинге. Однако, как отмечают «Актуальные новости», до этого она уже снималась обнаженной в фильме «А зори здесь тихие». В новом фильме Алексея Учителя «Китобой» Кристина тоже будет обнажаться перед камерой. Ее такие съемки совсем не смущают. 

Составлен топ-5 самых раскрепощенных российских актрисЧетвертая строчка досталась Светлане Ходченковой. В 2003 году она снялась обнаженной в кинокартине «Благословите женщину». После пикантные фото Светланы часто появлялись в глянце, а вот «голые съемки» в фильмах она прекратила. 

Составлен топ-5 самых раскрепощенных российских актрис

Замыкает пятерку раскрепощенных актрис  Лариса Гузеева. В обнаженном виде ее можно видеть в фильме «Спальный вагон» 1989 года. 

Составлен топ-5 самых раскрепощенных российских актрис

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