Составлен топ-5 самых раскрепощенных российских актрис

Москва, 15 августа. Журналисты составили пятерку самых раскрепощенных российских актрис. Первое место в топ-5 заняла Александра Бортич.

Первый раз зрители оценили пикантные сцены с ее участием в фильме «Как меня зовут», он вышел на экраны в 2014 году. В 2016 года Бортич снова снялась обнаженной в картине «Викинг». В одном из эпизодов фильма «Неуловимые» Александра едет голой верхом на лошади по Москве.

Второе место заняла Любовь Аксенова. Она совершенно свободно держится перед камерой без одежды. Во всей красе ее можно видеть в «Рассказах», фильме «Бывшие», «Гуляй, Вася!» и ленте «Без меня».

«Голое» появление Кристины Асмус в фильме «Текст» обернулось настоящим скандалом. Звезда «Интернов» заняла третье место в рейтинге. Однако, как отмечают «Актуальные новости», до этого она уже снималась обнаженной в фильме «А зори здесь тихие». В новом фильме Алексея Учителя «Китобой» Кристина тоже будет обнажаться перед камерой. Ее такие съемки совсем не смущают.

Четвертая строчка досталась Светлане Ходченковой. В 2003 году она снялась обнаженной в кинокартине «Благословите женщину». После пикантные фото Светланы часто появлялись в глянце, а вот «голые съемки» в фильмах она прекратила.

Замыкает пятерку раскрепощенных актрис Лариса Гузеева. В обнаженном виде ее можно видеть в фильме «Спальный вагон» 1989 года.