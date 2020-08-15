Шихман рассказала, как Галкин устроил ей сюрприз в замке

Москва, 15 августа. Ведущая шоу «А поговорить?» Ирина Шихман рассказала, как опоздала в замок на интервью с Максимом Галкиным, а потом не побоялась обсудить с ним смерть его супруги Аллы Пугачевой.

По словам Шихман, Галкин редко дает интервью, поэтому когда ей удалось договориться о беседе, она была очень рада и сочла это большой удачей. Но все началось с провала. Ирина опоздала на интервью на целых полчаса, а когда наконец добралась до замка звездной четы, ее ждал сюрприз.

«Максим меня встречает и говорит: «Там на кухне все ждут». Я думаю, что это мои мальчики операторы, а там Алла Борисовна во всей красе», — поделилась Шихман в эфире YouTube-шоу «Реакция».

Ирина добавила, что растерялась, увидев своего кумира детства. После они пообщались даже на тему смерти. При этом телеведущая уверяет, что не гонится за острыми, конфликтными интервью, потому что любит своих героев. Однако она не отрицает, что были и неудачные выпуски. Например, выпуск с певицей Нюшей Шихман назвала самым провальным.

Помимо шоу «А поговорить?», Ирина снимает документальные выпуски на значимые социальные темы, но проблема в том, что рекламодателей такой контент совсем не привлекает.