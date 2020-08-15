Хлебникова откровенно рассказала о своих тратах

Москва, 15 августа. Популярная певица Марина Хлебникова рассказала о своих доходах и расходах на жизнь. По ее словам, бывали времена, когда она тратила меньше 50 тысяч рублей за месяц.

На сегодняшний день звезда сцены тратит деньги на оплату коммунальных услуг, еду, транспорт, связь и Интернет. По словам певицы, огромные деньги уходят на запись треков и оплату студии.

Недавно, как сообщила Хлебникова, у нее была фотосессия, и для нее она наняла гримеров. Уходят деньги и на аренду помещений, добавила артистка.

«Скажу, что порой мои расходы превышают доходы», — откровенно заявила в интервью Teleprogramma.pro Хлебникова.

Она напомнила, что с весны в России запрещены массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, и это, по ее словам, отразилось на заработках исполнителей.

«Знаю, что некоторые молодые музыканты живут и на меньшую сумму, чем 50 тысяч рублей в месяц. У меня также все зависит от месяца. Большие траты у тех, у кого большая недвижимость. А если говорить в общем, то сегодня всем музыкантам непросто», — подчеркнула артистка.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему нужно полтора миллиона рублей в месяц для нормальной жизни. Его слова о тратах позднее высмеял артист Никита Джигурда, который уверяет, что на себя он тратил 30 тысяч рублей во время самоизоляции.