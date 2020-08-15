Королева с зализанными волосами и мохнатыми бровями озадачила поклонников

Москва, 15 августа. Новый имидж популярной певицы Наташи Королевой с зализанными волосами и соболиными бровями озадачил интернет-пользователей.

Исполнительница показала своим подписчикам в Instagram изменения во внешности. Звезда предстала перед публикой с зализанными на пробор волосами и густыми мохнатыми бровями.

Новый имидж знаменитости поставил в тупик поклонников поп-исполнительницы. Некоторые высказались, что певица прекрасно выглядит, и новый образ ей очень подходит. Другим же показалось, что эксперименты с внешностью делают Королеву однотипной, и таким образом, она теряет себя.

«Что случилось с Наташей? На себя не похожа. Вернись обратно!» — потребовала natalya_v_s_.

«Была лучше. Красавица была. А сейчас, как все», — с сожалением отметила mynameiselena2077.

«Наталья, вы всегда выглядите прекрасно, но не делайте из своего тела не себя… Вы Наташа!» — написала alena202054.

«Инопланетянка, а где Наташка?» — поинтересовалась katiadeli9.

«Очень стильный образ!» — подчеркнула suvorova5816.

«Супер, красавица!» — констатировала tatijanagr2908.

«Красавица», — добавила kira_nanoasia.

Понравился образ певицы народному артисту Владимиру Винокуру, который поспешил отметиться в комментариях под публикацией звезды.