Никас Сафронов признался, что тратит в месяц до 5 млн рублей

Москва, 15 августа. Художник Никас Сафронов заявил, что для жизни ему надо немного, однако в месяц он запросто может потратить до 5 млн рублей.

По его словам, все, что он зарабатывает, сразу тратит. Откладывать он совсем не привык.

«Мне надо для жизни на самом деле немногое — кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, все», — рассказал он изданию teleprogramma.pro.

Сафронов уточнил, что помогает своим родственникам, плюс широко занимается благотворительностью.

«Я много езжу по миру и на этом зарабатываю. Показываю свои работы в галереях, но в этот раз из-за пандемии не удалось куда-то поехать», — признался он.

Тут же художник обратил внимание, что за время эпидемии никто из его сотрудников не был уволен.

«Я их поддерживаю финансами», — добавил Сафронов.

К слову, на тяжкое положение из-за ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, много жаловался продюсер Иосиф Пригожин. Тогда Сергей Шнуров в шутку предложил передать ему сосиски. Позже Пригожин рассказал, что в месяц он тратит на жизнь около полутора миллионов рублей.