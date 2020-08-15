Вильфанд рассказал, когда резкое похолодание сменится теплой погодой

Москва, 15 августа. Похолодание, наступившее во многих регионах России пару дней назад, завершится к выходным, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Резкое похолодание почувствовали жители не только столичного региона, но и Северо-Западного федерального округа, Урала и Поволжья. Понижение температуры, по словам эксперта, связано с тем, что в Тюменской области расположился центр циклона, а к западу — центр антициклона.

Вильфанд уверяет, что холодная погода ненадолго задержится в российских регионах. По его мнению, уже в субботу «влияние антициклона будет превалировать».

«В субботу начнет подрастать давление, температура будет повышаться, интенсивность осадков будет уменьшаться – мы даже прогнозируем в субботу преимущественно без осадков», — пояснил эксперт в интервью НСН.

По его словам, сейчас температура воздуха держится на уровне августовской нормы, в сентябре, по предварительному прогнозу, ожидается «около и выше нормы».