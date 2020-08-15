Врач Ефремова давал актеру незарегистрированный препарат от коронавируса

Москва, 15 августа. Михаил Ефремов еще до смертельного ДТП принимал незарегистрированный медицинский препарат от коронавируса, разработанный его личным доктором Борисом Круглым. Об этом рассказал сам лечащий врач актера в беседе с MK.RU.

Круглый заявил, что самостоятельно разработал средство на основе противовирусных препаратов. По его словам, благодаря этому лекарству Ефремов мог посещать общественные заведения без риска инфицирования.

«Это смесь известных противовирусных средства, дающихся ингалляционно. Потому он столь эффективен», — говорит о своих разработках Борис Круглый.

Медик опроверг информацию о том, что актер страдает алкоголизмом. Он подчеркнул, что Ефремов никогда не был тяжелым пьяницей, а лишь иногда срывался на фоне переутомления. Доктор также прокомментировал информацию о том, что в крови артиста были найдены наркотические вещества.

«Ерунда. Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьезных наркотиков не принимал — поверьте мне», — заявил личный врач Ефремова.

Напомним, суд над актером должен был состояться 11 августа, однако Ефремову стало плохо и его отвезли в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт. Позже диагноз опровергли.

Ранее сообщалось, что актер все еще находится в Боткинской больнице. Возможно, Ефремов пробудет в медучреждении все выходные. Жизни артиста ничего не угрожает, а его состояние оценивается как средней степени тяжести. Следующее заседание по делу Ефремова должно состояться 18 августа.