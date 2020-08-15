Гинцбург назвал сроки полного обеспечения россиян вакциной от коронавируса

Москва, 15 августа. Необходимое количество вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, можно будет произвести меньше чем за год. На это рассчитывает глава центра Александр Гинцбург.

«[Важно понять], когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев», — сказал Гинцбург в интервью ТАСС.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами кабмина сообщил, что первыми вакцину от COVID-19 получат медицинские работники и учителя. Гинцбург указал, что количество доз вакцины будет достаточным для обеспечения первых получателей.

По его словам, первые поставки препарата будут осуществляться в 10-15 регионов. Однако каким именно субъектам РФ будет предоставлена вакцина, Гинцбург не уточнил.

Он отметил, что технология изготовления российской вакцины схожа с изготовлением моноклональных антител. По его словам, три предприятия, которые занимаются выпуском моноклональных антител, адаптировались под создание препаратов против коронавируса.

Гинцбург рассчитывает, что в ближайший месяц-полтора на каждой из этих трех площадок будет выпускаться около миллиона доз вакцин каждый месяц. К концу года, по его подсчетам, показатель может достигнуть двух миллионов.

Президент России Владимир Путин во вторник объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции. По его словам, одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины против коронавируса, напомнил Infox.ru.