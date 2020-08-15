Лариса Рубальская высказалась о смерти Легкоступовой

Москва, 15 августа. Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская в беседе с Пятым каналом прокомментировала трагическую смерть певицы Валентины Легкоступовой. В прошлом они совместно работали над песней «Ночка».

В момент записи композиции Рубальская была очарована ученицей Иосифа Кобзона.

«Мне просто очень жалко, что ее не стало. Я помню очень-очень много лет назад она записывала одну мою песню «Ночка зимняя» и была совершенно ей очарована. Потом я потеряла ее из жизни и в последнее время стала видеть ее изменившейся», — говорит поэтесса.

Рубальская отметила, что ей очень жалко Легкоступову.

Ранее артист эстрады Владимир Винокур отреагировал на новость о смерти певицы Валентины Легкоступовой. Он отметил, что был знаком с исполнительницей много лет, и трагическое известие стало большой неожиданностью для него.

6 августа дочь Легкоступовой Анетта Бриль отвезла мать и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику, поскольку оба были сильно пьяны. Позднее супруг певицы сбежал из клиники. В больнице артистка жаловалась на головные боли, после чего впала в кому. Ей удалили гематому, но певица так и не пришла в себя.

Певец Алексей Глызин заявил, что к смерти Легкоступовой может быть причастен ее супруг Юрий Фирсов. Муж певицы в свою очередь утверждает, что она получила травму головы, поскользнувшись в душе.