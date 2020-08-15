Наталья Штурм рассказала, что могло привести к смерти Легкоступовой

Москва, 15 августа. Певица Наталья Штурм отреагировала на смерть Валентины Легкоступовой, предположив, что причиной трагедии может быть ее неудачное замужество, передает «Звезда».

По мнению Штурм, певица вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова этой весной по своей доверчивости, что стало ее «роковой ошибкой».

«Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека», — комментирует исполнительница.

Наталья Штурм отметила, что Легкоступова никогда не была замечена в злоупотреблении алкоголем.

«Ни скандалов, ни драк не было, ни с кем не выясняла отношений никаких — все чисто», — говорит певица.

По ее словам, Легкоступова была очень хорошим, добрым и творческим человеком.

Ранее певица Валерия рассказала о студенческих годах, проведенных вместе с Валентиной Легкоступовой. Они познакомились при поступлении в Российскую академию им. Гнесиных, жили в одном общежитии и часто вместе пели. По словам Валерии, Легкоступова навсегда останется для нее «яркой и эмоциональной девочкой из Феодосии».

Также сообщалось, что супругу Легкоступовой потребовалась медицинская помощь после известия о смерти возлюбленной. Яхтсмен Юрий Фирсов потерял сознание и ему вызывали скорую. Придя в себя, мужчина первым делом воскликнул: «Валя, не уходи!».