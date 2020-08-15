Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

Москва, 15 августа. Два человека сгорели во время пожара в частном доме в Подмосковье, сообщает Пятый канал.

Пожар произошел вечером 14 августа в поселке Радовицкий Мох на улице Клубная. Площадь возгорания составляла 200 кв. м. После ликвидации пожара на пепелище были найдены тела двух погибших.

На данный момент выясняются обстоятельства и детали трагедии. Личности жертв будут установлены после экспертизы.

Ранее сообщалось о пожаре в зеленоградской многоэтажке. Спасатели эвакуировали из соседней квартиры двух человек. На месте возгорания были найдены тела двух человек.