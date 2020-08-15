На границе с Крымом избили обвиняемого в нападении на посольство России

Москва, 15 августа. В Херсонской области Украины избили отдыхавшего украинского националиста Владимира Кошовенко, которого обвиняют в участии в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года. О нападении сам избитый написал в соцсети Facebook.

Радикал сообщил, что вместе с братом Русланом отдыхал в расположенном на границе с Крымом курортном городе Геническ. Особенно Кошовенко отметил, что в Геническе почти нет украинской символики. Ее националист смог найти только в продаже и в некоторых автомобилях.

Кошовенко назвал себя разговаривающим на «родном соловьином» «красавчиком с чубом на голове». По словам радикала, в городе ему пришлось ловить на себе взгляды, будто он «какой-то враг, чужак в родной стране».

Подробности нападения националист опустил, но предположил, что причиной происшествия послужила ненависть местной молодежи «ко всему проукраинскому, к Украине».

«Рекомендую всем, кто будет ездить в такие места, брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так обезопасите себя от пророссийского населения», — дал рекомендацию Кошовенко.

Радикал также выразил сожаление, что не нашел ни одного офиса украинских националистических организаций в Геническе. В то же время сам город и окружающую природу Кошовенко счел красивыми.

В ночь на 6 марта толпа разъяренных людей, одетых в темную одежду и вооруженных файерами, атаковала здание российского посольства в Киеве. Нападавшие побили припаркованные автомобили, в результате чего сильные повреждения получили несколько транспортных средств с дипломатическими номерами посольства РФ серии «D001».

Охранникам посольства пришлось совершить несколько выстрелов в воздух, чтобы утихомирить толпу.