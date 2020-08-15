Муж Легкоступовой потерял сознание после новости о ее смерти

Москва, 15 августа. Известие о смерти Валентины Легкоступовой буквально подкосило ее супруга яхтсмена Юрия Фирсова, за которого певица вышла замуж всего месяц назад, сообщает «Собеседник».

Травма головы, приведшая к коме, а затем и к смерти певицы спровоцировала немало споров среди близких Легкоступовой. Дети артистки и вовсе назвали Фирсова причастным к гибели матери. Однако травля со стороны родственников супруги не сильно волновала яхтсмена, который до последнего верил, что его возлюбленная сможет поправиться.

Фирсов утверждает, что Легкоступова поскользнулась в ванной, но не стала обращаться за медицинской помощью. Она его уверяла, что чувствует себя нормально и ничего страшного не произошло. Однако вскоре состояние певицы резко ухудшилось.

Отмечается, что после того, как Фирсов узнал о смерти супруги ему самому потребовалась медицинская помощь. Он потерял сознание и ему пришлось вызвать скорую. Придя в себя, он первым делом воскликнул: «Валя, не уходи!».

Ранее российский певец и композитор Игорь Корнелюк поделился воспоминаниями о своей подруге Валентине Легкоступовой. По словам музыканта, смерть певицы стала большой потерей для ее друзей, близких и для российской эстрады в целом. Корнелюк также рассказал о последней встрече с Легкоступовой.