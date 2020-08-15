Спасатели перечислили самые опасные места на Черном море

Краснодар, 15 августа. Спасатели из Краснодарского края перечислили самые опасные места для отдыха на Черном море, сообщает Kp.ru.

Первым в списке идет «остров» Суджук в Цемесской бухте Новороссийска, который представляет собой низкую каменистую косу. По словам местного начальника муниципальной службы спасения Алексея Одерова, многие приезжие отправляются туда ради красивых фотографий, однако самостоятельно вернуться они уже не могут.

«Вдоль тропы, которая идет от пляжа к Суджуку, бывают сильные подводные течения. Иногда из-за ветра появляется нагонная волна», — говорит Одеров, добавив, что с начала лета «в плену» оказались уже 7 человек.

Спасатели также отметили скалу Парус в Геленджике с «не дающим покоя туристам» отверстием на высоте 2,5 м. Многие травмируются при попытке спуститься оттуда.

По словам спасателей, приезжие часто получают повреждения при переходе Фиштинского ледника, в большинстве случаев из-за неправильно подобранной обуви.

Также крайне опасным для отдыхающих назвали купание в штормящем море и походы в горы без должной подготовки. Многие туристы не знают о таком явлении, как тягун: набегающая на берег вода уходит неравномерно и формирует русло, по которому в море движется обратный поток. Он способен захватить человека даже на небольшой глубине.

В июне сообщалось, что лодку с московскими туристами унесло в Черное море недалеко от Анапы. В надувном каяке находился мужчина с 8-летним сыном. После почти четырех часов поиска спасатели с вертолета заметили их лодку в 25 км от берега. Мальчика и мужчину подняли на борт и доставили в Геленджик.

До этого в Алуште произошел еще один инцидент с отдыхающим. Мужчина находился на пирсе, когда его смыло волной в море. Туриста удалось спасти, однако аналогичный случай в Ялте закончился гибелью трех человек.