Врач рассказал об опасности VR-очков

Москва, 15 августа. Доктор медицинских наук, профессор, офтальмохирург Игорь Азнаурян предупредил об опасности набирающих популярность у любителей видеоигр очков виртуальной реальности. Мнением специалист поделился в комментарии порталу «Ридус».

«У виртуальных очков есть существенный недостаток: они вызывают повышенное напряжение наших глаз. Если это взрослый, здоровый человек, у которого все в порядке с глазами, то даже в этом случае допустимо использование VR-очков в течение ограниченного времени. Если же мы говорим о ребенке или о человеке, у которого уже есть проблемы со зрением, то к ношению таких очков нужно относиться с большой осторожностью», — рассказал Азнаурян.

По словам специалиста, длительное ношение VR-очков вызывает астенопические жалобы, которые появляются из-за напряжения аккомодации. Дискомфорт также может выражаться в ухудшении зрения к вечеру, сухостью глаз и головной болью.

Кроме того, VR-очки могут приводить к прогрессированию близорукости у детей, подчеркнул эксперт. Люди с косоглазием не смогут в полной мере ощутить эффект объема, который передают VR-очки, из-за отсутствия бинокулярного зрения, указал офтальмохирург.

Врач не видит ничего страшного в том, что очки виртуальной реальности с годами станут привычным предметом обихода. Но перед их использованием специалист призвал проконсультироваться с офтальмологом.

«VR-очки не принесут никакого вреда, если их используют взрослые в течение пятнадцати минут, а потом делают перерыв. Чем дольше перерыв, тем лучше. Это, конечно, расстроит поклонников VR-игр, но зато сохранит хорошее зрение, без которого и виртуальность будет не в радость», — заключил Азнаурян.

Ранее врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, что цветные контактные линзы могут искажать восприятие окружающего мира, поэтому при их использовании необходимо придерживаться ряда правил.