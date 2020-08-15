Названы полезные свойства алоэ

Москва, 15 августа. Алоэ вера — уникальное растение, которое обладает лечебными свойствами и содержит в себе множество витаминов и минералов. Эксперты перечислили полезные свойства алоэ, о которых вы могли не знать, передает «Ридус».

Специалисты отмечают, что алоэ прежде всего улучшает пищеварение. Сок растения благотворно воздействует на кишечник. Благодаря этому восстанавливается микрофлора и нормализуется кислотно-щелочная среда. Однако при этом употреблять нужно специальные напитки, а не чистый сок алоэ.

Противовоспалительные и антибактериальные свойства алоэ помогают заживлять раны. Сок и мякоть растения успокаивают кожу при ожогах и укусах насекомых.

Сок и мякоть алоэ также можно добавлять в шампуни и маски для волос, так как полезные микроэлементы растения благотворно влияют на волосяные фолликулы. Это растение активно добавляют во многие средства по уходу за кожей. Алоэ помогает увлажнить кожу, а также снимает воспаление при солнечных ожогах.

Алоэ особенно полезно для пациентов с диабетом. Растение понижает уровень сахара в крови и борется с «плохим» холестерином, пишет «Ридус».

Ранее эксперты рассказали о растениях, которые помогают людям снизить уровень стресса. По словам ученых, одним из главных успокоительных средств является мята перечная. Они предложили использовать растение в пищу, либо в качестве ароматизатора.