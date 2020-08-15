Турецкие отели стали дешевле для российских туристов

Москва, 15 августа. Туроператоры рассказали, как изменились расходы российских туристов на отдых в Турции по сравнению с августом прошлого года. Данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Цены на размещение в турецких гостиницах этим летом стали на 20-25% дешевле, чем год назад. Если средняя цена путевки в августе прошлого года составляла 650 долларов на человека, в текущем году стоимость снизилась до 500-560 долларов, сообщил генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура.

Около 30% от продаваемых в настоящее время туров в этом направлении приходится на перенесенные из-за пандемии. Новые бронирования составляют 70%.

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что до конца сезона Турция примет более полутора миллионов туристов из России. Цены на отдых на Эгейском или Средиземноморском побережье он назвал очень привлекательными.

«Отдохнуть в Турции неделю вдвоем в пятизвездочном отеле по системе «все включено» сейчас можно за сумму от 90 до 150 тысяч рублей, авиаперелет и страховка включены. А отдохнуть в ялтинском четырехзвездочном отеле в те же даты можно за 130 тысяч рублей на двоих «на завтраках» и без учета стоимости авиабилетов», — отметил Мкртчян.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что в случае повторного закрытия границ забронировавшим туры путешественникам, скорее всего, будут предлагать перенести отдых на другие даты.

Ломидзе также сообщила, что цены на отдых в Турции и на российских направлениях выросли. В последнем случае туризм подорожал от 5 до 15%, в зависимости от объекта. По ее словам, «в августе это совершенно нормальная картина», поскольку на этот месяц приходится пик сезона.