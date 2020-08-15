Врач рассказал, как уменьшить вред от сидячей работы

Москва, 15 августа. Сидячая поза самая невыгодная для здоровья человека и эффективности его труда. Об этом рассказал кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik. Он перечислил опасные последствия сидячего образа жизни.

Отмечается, что большинство российских работников проводит рабочее время в сидячем положении. К ним относятся офисные работники, водители и т. д. Кардиолог напоминает, что длительное сидение на одном месте — вредно.

«Когда человек стоит или лежит, то у него артерии находятся в выпрямленном состоянии. Как только человек сел, просвет сужается и резко уменьшается приток артериальной крови к ногам. Это очень плохо», — говорит Хорошев в интервью радио Sputnik.

Он отмечает, что замедление кровотока приводит к нарастанию атеросклеротических изменений в артериях, что может стать причиной поражения артериального русла нижних конечностей. Специалист подчеркнул, что лечение последствий обойдется очень дорого.

«Но человек может уменьшить вред, если каждые 30 минут будет, например, двигать стопами. Такие несложные упражнения будут побуждать сокращать мышцы», — резюмировал кардиолог.

Ранее кардиолог Ольга Молчанова отмечала, что причинами учащенного сердцебиения могут быть не только эмоциональные переживания, но и ишемическая болезнь сердца. Поэтому специалист посоветовала обратиться к врачу, даже если вам кажется, что никаких проблем нет.