Пушков объяснил желание Польши финансировать независимые белорусские СМИ

Москва, 15 августа. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Варшава увидела шанс распространить влияние на Белоруссию. Мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

Сенатор объяснил желание Варшавы финансировать независимые белорусские СМИ. По его мнению, западные страны предают происходящим в республике событиям геополитический подтекст.

«Разумеется, речь идет не о поддержке каких-то «независимых» СМИ — это сказка для дурачков, а о поддержке или создании открыто пропольских СМИ и прозападного информационного поля в изменившейся Белоруссии. Именно западные страны придают событиям в Белоруссии очевидный геополитический подтекст, о чем их представители уже говорят совершенно открыто», — написал Пушков.

Сенатор выразил мнение, что «демократия» для стран Запада «в основном — инструмент переброски Белоруссии в западный стан». Политик заключил, что под разговоры о нежелании Евросоюза оттолкнуть Белоруссию в зону влияния России началась операция по ее освоению западным альянсом.

Ранее Пушков заявил, что Польша может использовать Украину для того, чтобы получить выход к Черному морю. Таким образом сенатор прокомментировал объявленные намерения властей Украины, Польши и Литвы наращивать отношения в новом формате «Люблинского треугольника».