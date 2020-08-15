Постпред РФ сообщил о провале попытки США продлить эмбарго по Ирану

Москва, 15 августа. Предпринятая Вашингтоном попытка по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана «с треском провалилась». Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Попытка США продлить иранское оружейное эмбарго с треском провалилась. Оснований не было», — пишет Ульянов у себя в Twitter.

Он призвал «не драматизировать» тех, кто переживает по этому поводу.

«Давайте вспомним: до 2010 никакого эмбарго не было, и ничего чрезвычайного не происходило. Не произойдет и сейчас», — резюмировал постпред РФ.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Ограничения на ввоз оружия в Иран по условиям ядерной сделки истекают 18 октября этого года. Вашингтон выступал с инициативой продлить эмбарго в отношении Тегерана «пока Совбез ООН не примет обратное решение».

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва остается полностью приверженной ядерной сделке с Ираном. По его словам, Россия считает данную сделку крупным политико-дипломатическим достижением.