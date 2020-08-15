Украинского священника высадили из автобуса за критику «российской попсы»

Ивано-Франковск, 15 августа. Священник так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Роман Винник был высажен из автобуса после замечания в адрес русскоязычной музыки. Об этом он сам написал в Facebook.

Инцидент произошел 12 августа в автобусе, идущему по маршруту «Ивано-Франковск — Долина». Священник ПЦУ начал делать водителю замечания из-за включенной русской музыки.

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в салоне играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — пишет Винник.

Он недоумевает, что такое могло произойти рядом с Калушем, где расположен музей Степана Бандеры. Священник пожаловался, что у него был разряжен телефон и он не сумел сфотографировать номер автобуса.

«Представил себе, как тяжело живется патриотам на востоке или в центре Украины. С нами Бог и Украина», — резюмировал клирик.

Это не первый подобный инцидент на Украине. В январе украинская волонтерка Ярина Черногуз пожаловалась, что водитель междугороднего автобуса отказался по ее просьбе выключить сериал на русском языке. Она спросила мнение остальных пассажиров, однако они стали на сторону водителя. В итоге она с подругой была вынуждена выйти посреди трассы, чтобы «не смотреть российское кино».