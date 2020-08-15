Доктор Мясников рассказал, как замедлить старение мозга

Москва, 15 августа. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о наиболее эффективных способах замедлить старение мозга. Советы доктор дал в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что проблема старения мозга наблюдается даже у молодых людей. Так как человек живет в условиях стресса, но не умеет на него правильно реагировать, мало двигается и ленится вести правильный образ жизни.

Одним из способов замедлить старение мозга Мясникова назвал сохранение социальной активности. Следует сохранять интерес к жизни, много читать, думать, всем интересоваться, «быть молодым, хотя бы внутри», подчеркнул врач.

Также специалист посоветовал правильно питаться. В профилактике деменции, по его словам, полезны морепродукты, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты.

Другим способом сохранения работоспособности мозга телеведущий назвал регулярные физические нагрузки.

«Вы должны быть активны, только тогда ваш мозг будет работать», — отметил врач.

Физическая активность хорошо влияет на активность мозговую и улучшает работу мозга, отметил Мясников.

Кроме того, для замедления старения мозга необходимо отказаться от вредных привычек. Врач напомнил, что курение приводит к атеросклерозу сосудов мозга, что может стать причиной деменции.

Ранее доктор Мясников заявил, что риск возникновения онкозаболеваний можно просчитать математически. По его словам, в большинстве эпизодов онкология просчитывается математически. Более того, сегодня медики в 92% случаев понимают, в чем именно кроется причина заболевания.