Эксперт рассказал, как защититься от излучения Wi-Fi дома

Москва, 15 августа. От Wi-Fi-роутера, как и от любого электрического устройства, исходит электромагнитное излучение. Директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, как можно снизить негативное воздействие от данного приспособления.

«Было множество исследований, но пока ни одна международная или серьезная организация не подтвердила, что они (Wi-Fi-волны. — Прим. ФАН) могут нанести вред человеческому здоровью», — комментирует эксперт.

При этом он подчеркнул, что раздающий Интернет роутер является источником электромагнитного излучения.

«Однако излучение идет от любого электрического устройства, которым мы пользуемся. Мы же не опасаемся волн, исходящих от электрического чайника», — добавил Косарев.

Эксперт говорит, что если вы все равно опасаетесь излучения, то роутер можно переместить подальше от спального места или вовсе выключать его на ночь.

Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али отмечал, что человеческий организм хорошо адаптируется к новым условиям окружающей среды, поэтому развитие сети 5G не сильно повлияет на людей. По его мнению, «мы просто привыкнем, и не будем замечать разницы».