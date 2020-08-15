Джигурда высмеял слова Иосифа Пригожина о тратах в 1,5 млн рублей в месяц

Москва, 15 августа. Актер и шоумен Никита Джигурда высмеял высказывание музыкального продюсера Иосифа Пригожина о месячных тратах в 1,5 млн рублей. Мнением артист поделился в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Ранее Пригожин заявил, что тратит в месяц не менее полутора-двух миллионов рублей. Продюсер уточнил, что эту сумму входят выплаты сотрудничающим с ним артистам. Пригожин также усомнился в том, что звезда эстрады в России может прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

Продюсер напомнил, что воспитывает шестерых детей, а также вынужден содержать близких родственников. Продюсер подчеркнул, что ему не хватило бы 50 тысяч рублей.

Джигурда отметил, что в месяц тратил около 30 тысяч рублей во время карантина, при этом артист не ел мясо и «пил один кефир».

«Я знаю, что некоторые люди живут вообще на 8–12 тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц», — сообщил шоумен.

Артист подчеркнул, что в указанную сумму входили траты лишь на него самого, но не на его проживающую во Франции семью.

«Там, конечно, на 30 тысяч рублей не проживешь», — заключил Джигурда.

Ранее Джигурда назвал Крым «юридически украинским», а фактически — российским. Артист также заявил, что ему якобы неоднократно предлагали приглашения на политические программы и «зеленый свет» в шоу-бизнесе в обмен на признание полуострова российским. Джигурда подчеркнул, что гордится украинским гражданством, и заявил, что за отказ от паспорта Украины ему якобы предлагали российское гражданство.