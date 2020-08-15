Фанаты раскритиковали новый клип Little Big

Москва, 15 августа. Российская группа Little Big опубликовала видеоклип на новую песню Tacos. В съемках ролика поучаствовал танцор Дмитрий Красилов («Пухляш») из их предыдущего клипа Uno.

По сюжету клипа, герой «Пухляша» решает пообедать. Однако еда внезапно оживает и бросается в пляс. Роль фаст-фуда исполнили непосредственно участники группы. Тем не менее фанаты коллектива скептично отнеслись к премьере ролика. По их мнению, новый репертуар слишком «упрощенный».

«Верните прежний Little Big!» — пишет kateryns5445. «Звучит вообще не как Little Big. Где вы потеряли вашу драйвовость?» — спрашивает qewdrey_parzival468. «Как же я скучаю по прежним песням», — написал infernalmaw. «Теперь хоть что-то новенькое появится на детских праздниках у аниматоров», — иронично отметила svetoch_ka_konfetochka. «Понятно, группа превратилась в «припев три слова», обидно», — расстроен denis19nn. «Вам действительно нравится то, что вы теперь делаете?» — интересуется ane4444ka.

Единственное, что порадовало поклонников — образ солистки Сони Таюрской. Певица недавно сбросила 15 кг и охотно примерила откровенный купальник из пиццы.

Ранее организаторы «Евровидения» сообщили, что видеоклип Little Big на песню Uno, которую музыканты собирались представить на музыкальном конкурсе в Роттердаме, собрал рекордное количество просмотров на YouTube. Трек российской группы набрал 134 млн просмотров. До этого рекорд принадлежал израильской певице Нетте Барзилай.