Киев, 15 августа. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал о военных преступлениях ВВС Украины в Донбассе. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

По словам Прозорова, отсутствие современных боеприпасов и качественных прицелов приводило к тому, что украинские летчики наносили удары «как Бог на душу положит». При этом часто страдали не военные объекты или позиции ополченцев, а мирные строения.

Он напомнил, что во время удара по Луганску 2 июня 2014 года Су-25 выпустил ракету в расположенное в центре города здание бывшей ОГА. В результате атаки погибли восемь человек, в том числе пять женщин. Однако в Киеве заявили, что на строении «взорвался кондиционер».

Кроме того, 2 июля того же года Су-25 нанесли удар по окраине Станицы Луганской, где не было позиций ополчения. В результате погибли 12 человек, включая двоих детей. Произошедшее Киев назвал досадной ошибкой.

Позже, 15 июля 2014, года удар был нанесен по жилым застройкам города Снежное в ДНР. Под завалами многоэтажек погибли 11 человек. На рассвете 30 июля самолеты нанесли удар по населенному пункту Красный Луч в ЛНР. Была уничтожена АЗС, погиб один человек.

Самый страшный случай, по словам Прозорова, произошел в городе Зугрэс в ДНР 13 августа 2014 года. Жители семьями выбрались на пляж местного водохранилища. Позиций ополченцев в городе и в районе пляжа не было.

«После обеда над городом появились украинские самолеты, которые начали засыпать и город, и пляж кассетными боеприпасами, очевидцы насчитали более 40 разрывов, люди погибали на пляже целыми семьями. 13 человек, в том числе двое детей, погибли на месте, 4 человека погибли в городе, два — позже скончались в больнице от полученных ран, из них один ребенок. Более 40 человек получили ранения», — заявил экс-подполковник СБУ.

Он отметил, что удар наносили летчики базирующейся в Николаеве 299 бригады тактической авиации ВВС Украины.

«Мне очень интересно, как они спят по ночам. Я могу понять, когда летчики бомбят колонну военной техники или укрепленные позиции, но жилой дом или пляж», — заключил Прозоров.

Ранее сообщалось, что солдат 35-й бригады Брайко принял группу военных, которые направлялись в его сторону, за противника и открыл огонь. В результате был убит старший сержант Ткачук. Солдат был ликвидирован ответным огнем. Вскрытие показало наличие в крови солдата наркотических веществ.