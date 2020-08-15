Кедми объяснил, почему Белоруссия навсегда потеряна для Запада

Москва, 15 августа. Поведение Александра Лукашенко вызвало у Запада ощущение слабости белорусского лидера, и они решили повторить украинский сценарий в Минске. Однако их ставка не сыграла, и теперь Белоруссия навсегда потеряна для Запада. Об этом в эфире YouTube-канала Iton TV заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.

Эксперт подчеркивает, что недавние шаги Лукашенко по отношению к Москве, мягко говоря, были неразумными

«Это все привело к тому, что на Западе вдруг подумали: «А почему бы не повторить украинский вариант?» И начали его повторять по всем основным пунктам», — комментирует Кедми.

По его словам, Запад все больше загоняет себя в ловушку, тем самым подталкивая Минск к Москве.

«Но чего они добились в результате этой авантюры? Они уничтожили последние шансы, чтобы в Белоруссии, когда-нибудь повернулись к ним лицом», — заявил политолог.

Ранее «Известия» писали, что Минску следует извиниться за надуманные обвинения в подготовке провокаций на территории Белоруссии. Об этом изданию заявили в Госдуме, комментируя возвращение на родину 32 граждан России, задержанных на территории республики в конце июля. Согласно заявлению Генпрокуратуры РФ, компетентные органы продолжат разбирательство вокруг инцидента.