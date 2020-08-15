Экс-депутат Рады заявил, что Лукашенко «ударил в спину» Украине

Киев, 15 августа. Своим решением вернуть задержанных россиян на родину президент Белоруссии Александр Лукашенко «ударил в спину» Украине. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

«К сожалению, со стороны Лукашенко мы получили удар в спину. Я считаю, что это абсолютно неприемлемо, абсолютно недружественный шаг», — заявил Лещенко в своем видеоблоге.

Как отмечает бывший парламентарий, Киев мгновенно подготовил и подал документы на экстрадицию россиян на Украину, но в итоге получил от Лукашенко «дулю в ответ».

«Это предательство наших любых, я считаю, отношений, которые могли бы строиться на взаимоуважении», — негодует представитель пула украинских «соросят».

Недавно было опубликовано сообщение офиса президента Украины, в котором отмечалось, что Украина сожалеет о решении Белоруссии передать Москве задержанных россиян. В послании сказано, что «украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения» от Минска.

Напомним, 32 гражданина РФ, которые были ранее задержаны под Минском, уже покинули территорию Белоруссии и на данный момент находятся в России. При этом 33-й россиянин, который также имеет белорусское гражданство, остался в Белоруссии, передают «Известия». Генпрокуратура РФ сообщила, что передача лиц состоялась в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства двух государств.