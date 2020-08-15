Киевский журналист дал совет белорусам, как провести успешный «майдан»

Киев, 15 августа. Известный украинский журналист, главред издания «Цензор» Юрий Бутусов написал для белорусов инструкцию для проведения успешного «майдана», разместив на своей странице в соцсети фотографию обреза.

Журналист задался вопросом, «что спасло Революцию Достоинства от уничтожения» и отметил, что на фотографии изображено «оружие Майдана» — обрез охотничьего ружья 12 калибра.

Он напомнил, что 18-20 февраля 2014 года милиция обстреливала протестующих усиленными патронами из гладкоствольных ружей, пытаясь разогнать их. По словам Бутусова, тогда некоторые демонстранты «по слухам» в ответ начали применять «такого рода изделия», выстрелы из которых, по мнению автора поста, не идентифицируются.

«В ходе штурма Майдана 18-го февраля примерно в 22.30–23.00, благодаря массированному применению свето-шумовых гранат и обстрелу из ружей спецназ милиции, внутренние войска и спецназ СБУ прорвали последнюю баррикада у Дома профсоюзов, и штурмовавшие силовики были в ста метрах от сцены. Но выстрелы на поражение из темноты, которые маскировались применением различной пиротехники, нанесли огнестрельные ранения целой группе атакующих, и в панике спецназ и внутренние войска были вынуждены отступить», — написал журналист.

Бутусов отметил, что командир роты «Беркута» был захвачен в плен, но «майдановцы благородно сохранили всем пленным «беркутам» жизни и здоровье». По словам журналиста, очень важны были все, кто стоял в толпе. Но остановить милицию 18-20 февраля «защитникам Майдана» позволило «только применение огнестрельного оружия». Журналист подчеркнул, что в ходе штурма баррикад у Дома профсоюзов 18 февраля из огнестрельного оружия были убиты 14 протестующих и девять милиционеров и солдат внутренних войск.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сотрудников силовых ведомств быть сдержанными с участниками протестных акций.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после оглашения первых результатов президентских выборов. Позже ЦИК республики опубликовал окончательные данные по голосованию, согласно которым, действующий президент Белоруссии набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.