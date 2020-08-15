Два депутата Европарламента пожаловались на недопуск в Белоруссию

Брюссель, 15 августа. Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу 14 августа было отказано во въезде в Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В совместном заявлении европейские депутаты подчеркнули, что действия Минска свидетельствуют об отказе «от любой возможности для диалога». Бедронь и Ауштрявичюс заявили, что «в эти дни решается будущее Белоруссии».

«Мы призываем институты ЕС проявить принципиальность в поддержке и защите законных устремлений белорусского народа к жизни в демократической стране, где действует верховенство закона, уважаются основные свободы и права человека», — отмечается в их заявлении.

Глава Европарламента Давид Сассоли недавно призвал главу Белоруссии Александра Лукашенко отказаться от применения силы в отношении протестующих. По словам Сассоли, белорусы имеют право на протест.

Ранее в белорусском МВД заявили, что беспорядки в стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к силовикам остается высоким, передает RT. Сообщается, что за время протестов пострадали более сотни правоохранителей. В СК Белоруссии отмечают, что массовые беспорядки в стране происходили при участии координаторов и провокаторов.