Зеленский запросил у Израиля испытанную на хомяках вакцину от коронавируса

Киев, 15 августа. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которых поинтересовался возможностью приобретения вакцины против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

При этом формально у Израиля нет вакцины от COVID-19. Имеющиеся на данный момент разработки пока испытаны только на хомяках. К тестированию препарата на людях израильские специалисты еще не приступили.

В беседе с Нетаньяху Зеленский пожаловался на очередной антирекорд заболеваемости на Украине

«Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины», — заявил президент Украины.

Несмотря на работу над своим препаратом, в Тель-Авиве параллельно присматриваются к российской вакцине. Интерес к ней уже успели проявить Бразилия, Филиппины и ОАЭ.

Одесский журналист Юрий Ткачев, комментируя переговоры Зеленского и Нетяньяху, с долей иронии предположил, что Киев будет закупать российскую вакцину в Израиле таким же образом, как закупает с наценкой российский газ в Европе.

Российские иммунологи на протяжении 20 лет работали над технологией, по которой была создана первая в мире вакцина от коронавируса. Об этом в интервью RT заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, разработка вакцины велась по ускоренной процедуре, однако без сокращения числа контрольных исследований, доказывающих ее безопасность.