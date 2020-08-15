Винокур отреагировал на смерть Легкоступовой

Москва, 15 августа. Артист эстрады Владимир Винокур отреагировал на известие о смерти певицы Валентины Легкоступовой. Об этом сообщает «Пятый канал».

Винокур отметил, что был знаком с исполнительницей много лет, но новости о трагедии стали большой неожиданностью для него.

«Валечку я знаю очень давно. Она очаровательная женщина и прекрасная артистка. Это большая потеря, если это так. Мне искренне жалко ее. Жуть. Жалко, молодая женщина. И самое главное — очень хорошая артистка. Сожалею и выражаю соболезнования семье», — заявил артист.

Наибольшую популярность Легкоступовой принесли песни «Капля в море» и «Ягода-малина». Певица в июле этого года вышла замуж за известного яхтсмена Юрия Фирсова. Церемонию пара провела в Крыму.

О гибели певице накануне сообщила ее дочь Анетта Бриль. Легкоступова скончалась в больнице, где она пребывала несколько дней в коме.

Напомним, 6 августа Бриль отвезла мать и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику. Оба были сильно пьяны. Позднее спортсмен сбежал из клиники. Легкоступова в ночь на 8 августа впала в кому, после чего певицу доставили в другую больницу. У певицы была обнаружена черепно-мозговая травма.

После госпитализации Легкоступовой Фирсов был задержан и доставлен в полицию. Супруг артистки заявил, что она получила травму, когда упала в ванной. Затем два дня находилась дома, а на третий день почувствовала себя плохо. После этого ее увезли в больницу.