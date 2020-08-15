Стало известно, как будут выплачиваться детские пособия с сентября

Москва, 15 августа. Сразу несколько новшеств для россиян с детьми ввели в середине августа, в том числе к началу учебного года. Журналисты LIFE объяснили, как меняется порядок выплат, и что необходимо сделать, чтобы их получить.

Отмечается, что к началу учебного года жителям Подмосковья переведут опережающую выплату детского пособия. Как ранее отмечали в Министерстве социального развития Московской области, она будет выдана за два месяца: август и сентябрь.

Затем детское пособие жителям Подмосковья начислят уже в октябре. При этом размер выплаты будет зависеть от региона проживания. Например, в Московской области выплаты на детей до 1,5 лет составят 2 296 рублей, от 1,5 до 3-х лет — 4 376 рублей, от 3-х до 7-и лет — 1 148 рублей, и от 7-и и старше — 576 рублей.

Далеко не все родители знают, что они претендуют на получение компенсационных выплат. Например, на официальном сайте Правительства РФ отмечается, что в течение учебного года можно получить компенсацию за покупку школьной формы.

Ранее сообщалось, что до конца приема заявлений от неуспевших воспользоваться правом на получение выплат на детей до 16 лет родителей и опекунов осталось менее двух месяцев. Родители или опекуны имеют право получить ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей на детей до 3-х лет и единовременную выплату на детей от 3-х до 16-ти лет в 10 тыс. рублей.