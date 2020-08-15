Лиза Галкина устроила домашний показ мод с дочерью Орбакайте

Москва, 15 августа. Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина устроила показ мод в саду их загородного особняка в Подмосковье. В домашнем дефиле Лиза предстала вместе со своим братом Гарри и дочкой Кристины Орбакайте Клавдией.

Шестилетняя Лиза Галкина предстала перед объективами в белом пышном платье бэби-долл с золотым поясом на талии. Ее образ дополнила позаимствованная у мамы широкополая шляпка с вуалью. Отмечается, что большую часть нарядов, которую примерили дети, сшила Галина Юдашкина, дочь известного модельера Валентина Юдашкина. Шоу на заднем дворе было репетицией настоящего показа мод, в котором детей пригласила поучаствовать дизайнер.

Готовясь к показу, Лиза оттачивала модельный шаг, при этом не забывая про осанку. Максим Галкин не скрывает, что его дочка растет настоящей модницей.

Ранее в Сети появилось фото Лизы Галкиной, на котором она запечатлена в сверкающей короне и серьгах. Снимок дочери звездной пары восхитил пользователей Instagram.

Алла Пугачева недавно сняла на видео семейные посиделки. На кадрах Максим Галкин развлекает детей своим «коронным номером». Дети заставили отца ловить орешки ртом, подбрасывая их ложкой. Попытки поймать орешки каждый раз не удавались на смех детям.