Корнелюк назвал смерть Легкоступовой большой потерей для российской эстрады

Москва, 15 августа. Российский певец и композитор Игорь Корнелюк поделился воспоминаниями о своей подруге, скончавшейся после нескольких дней в коме исполнительнице Валентине Легкоступовой. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Корнелюка, смерть певицы стала большой потерей для ее друзей, близких и для российской эстрады в целом. Он отметил, что всегда жалко и грустно, «когда уходят люди, в полном расцвете сил». Погибшую певец охарактеризовал как милую и обаятельную, а ее хит «Ягода-малина», по словам Корнелюка, можно назвать символом 80-х годов, доброй, простой, незатейливой песней, которую «пел весь народ».

Корнелюк также рассказал о последней встрече с Легкоступовой.

«Это было в мае месяце на программе у Андрея Малахова, и она была радостна, весела. У нее были большие планы, в том числе творческие. Она даже поделилась планами, она хотела писать новые песни. И вот так вот все нелепо, глупо, трагически все оборвалось. Что тут скажешь? Грустно очень, вечная память», — сообщил музыкант.

Певец отметил, что на обсуждение трагедии его совсем недавно звал один из российских телеканалов. Он знал о несчастии, но отказался участвовать в шоу.

«Да, я об этом знал. Более того, несколько дней назад из одной телевизионной компании меня приглашали в ток-шоу обсуждать это, и я очень негативно отреагировал на это приглашение. Потому что некрасиво выносить сор из избы и всей страной обсуждать какие-то личные перипетии человека», — подчеркнул Корнелюк.

Певец заключил, что 2020 год оказался одним из самых тяжелых на его памяти. По словам исполнителя, самое большое количество друзей и знакомых он потерял именно в это время.

Накануне Валентина Легкоступова скончалась в больнице, где она пребывала несколько дней в коме. Дочь певицы Анетта Бриль 6 августа отвезла мать и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику, поскольку оба были сильно пьяны. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники. В ночь на 8 августа Легкоступова впала в кому, после чего певицу доставили в другую больницу. У певицы была обнаружена черепно-мозговая травма.