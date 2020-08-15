Мать Легкоступовой нашла виновного в смерти дочери

Москва, 15 августа. Мать певицы Валентины Легкоступовой незадолго до ее смерти обрушилась с критикой в адрес ее супруга Юрия Фирсова, сообщает «Собеседник».

«Мать на него наехала основательно. Сказала: «Ты угробил ее. Ты решил ее похоронить!» — рассказала в беседе с «Собеседником» подруга Легкоступовой.

Напомним, что певица получила тяжелую травму головы, врачи несколько дней боролись за жизнь артистки, однако 14 августа она скончалась на 55-году жизни. Дети Легкоступовой также винят в ее смерти Фирсова, но следствие пока не спешит подтверждать эту версию.

Подруга Легкоступовой считает, что ее пожилая мать стала жертвой собственных внуков, которые настроили ее против Фирсова. Она отмечает, что Юрий является порядочным человеком.

«Как он за ней ухаживал: пылинки сдувал. Бабы у нас завистливые: это много кому не нравилось», — говорит подруга певицы.

Сам Юрий говорит, что не знает причины смерти Легкоступовой. Он допустил, что ее гибель — последствия сглаза.

Ранее ясновидящая и таролог Саона отмечала, что одной из причин несчастливой судьбы Валентины Легкоступовой стало пристрастие к алкоголю. Саона сообщила, что из-за красоты певицы «в ее сторону было направлено много злости и зависти».