Кудрявцева похвасталась роскошным отдыхом в Турции и разозлила подписчиков

Москва, 15 августа. Лера Кудрявцева продемонстрировала в Instagram свой роскошный отдых в Турции, чем разозлила многих интернет-пользователей. Подписчики телеведущей обвинили ее в бестактном отношении к рядовым гражданам на фоне пандемии и кризиса.

Кудрявцева опубликовала видеоролик, на котором запечатлено убранство ее номера, бассейный комплекс и пустой пляж. Она не стала скрывать, что отдыхает в элитном месте и наслаждается прекрасным отдыхом.

«Тепло, вкусно, уютно. Принесли детскую кроватку, горшок, сладости, фрукты. Я еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми — это не Европа точно, а Турция», — пишет телеведущая в Instagram.

Подписчики Кудрявцевой начали спорить с ней о лучшем месте для отдыха с детьми, однако часть пользователей выразили свое недовольство «роскошным» образом жизни звезды.

«Путевка стоит, наверное, как малогабаритная квартира», — предположил hohlovan4714. «Хорошо есть за что отдыхать», — написала pyshkinaplakhutina. «Там, наверное, не для простых смертных», — считает markelova1920. «Тоже бы хотела в такой отель, но думаю он мега дорогой для обычной семьи», — комментирует nata.li_a. «Как любят рекламировать отели, которые давно потеряли свое лицо», — пишет nadinkaana.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева устроила большой праздник в своем загородном доме по случаю дня рождения дочери Маши. Мероприятие посетили близкие друзья Кудрявцевой, в том числе и ее экс-бойфренд — певец Сергей Лазарев. Он привел в гости к Кудрявцевой своих детей — 6-летнего сына Никиту и 2-летнюю дочь Анну.