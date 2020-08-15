Украину разочаровало решение Белоруссии вернуть россиян в Россию

Киев, 15 августа. Украина сожалеет в связи с решением Белоруссии передать Москве 32 задержанных граждан России. Об этом говорится в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — отмечается в сообщении.

Ранее в Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что передача 32 граждан в Россию состоялась в соответствии с ходатайством генпрокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Отмечается, что 33-й задержанный россиянин, который также имеет гражданство Белоруссии, остался на территории республики.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин отмечал, что передача Белоруссией 32 граждан РФ означает, что «предмет дальнейшего диалога» по этой теме со стороны Киева «пропадает сам по себе». Украинский дипломат заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко сделал выбор в пользу российской стороны.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников говорил, что отношения Москвы и Минска выиграют после передачи России задержанных граждан.