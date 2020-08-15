Казань, 15 августа. Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов «отругал» супругу за продолжительный отъезд в Москву. Об этом написал у себя в Instagram.

Модель Анастасия Костенко последовала за мужем в Казань после перехода полузащитника в «Рубин». Правда теперь девушке приходится часто отлучаться в Москву по делам. Подписчики часто интересуется у пары, как они переносят вынужденные разлуки. По словам Костенко, Тарасов очень сильно по ней скучает, когда ее нет рядом.

«Деловая моя закончила все дела, наконец-то! Послезавтра уже буду их обнимать. Как думаете, временные разлуки идут на пользу? Я потом отвечу», — написал в Instagram футболист.

В комментариях подписчики отметили, что небольшая разлука обычно идет на пользу в отношениях.

«Смотря сколько дней», — ответил Тарасов, сопроводив сообщение «гневным» эмодзи.

В переписку с фанатами вмешалась Анастасия и принесла извинения за то, что была вынуждена задержаться.

«Ответишь по полной», — в шутку пригрозил супруге футболист.

Ранее Анастасия Костенко опубликовала Instagram-stories с резким замечанием относительно супруга. Жена футболиста считает, что мысли об отпуске отдельно от семьи могут возникнуть только в том случае, если мужчина не уверен в своих чувствах.

Недавно Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в пьяном дебоше, которые ранее были озвучены пассажиром самолета в Instagram.