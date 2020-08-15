«Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2 в четвертьфинале ЛЧ

Барселона, 15 августа. Мюнхенская «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Немецкий клуб проходит в 1/4 турнира.

В составе «Баварии» голы на свой счет записали Томас Мюллер (4-я и 31-я минуты), Иван Перишич (22), Серж Гнабри (28), Йозуа Киммих (63), Роберт Левандовски (82) и Филиппе Коутиньо (85, 89). Защитник немецкого клуба Давид Алаба также отметился автоголом на 7-ой минуте встречи. Хозяевам поля удалось забить лишь единожды — на 57-ой минуте свой момент реализовал форвард Луис Суарес.

Поражение от «Баварии» стало крупнейшим в еврокубковой истории «Барселоны». До этого испанский клуб никогда не пропускал 8 мячей за один матч.

В полуфинале «Баварии» теперь предстоит сыграть с победителем пары «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция).