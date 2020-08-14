Босоногий пилот стал причиной оживленного спора в Интернете

Москва, 14 августа. Необычная поза пилота стала причиной споров среди подписчиков Instagram-аккаунта Passenger Shaming.

На кадрах, снятых из салона легкомоторного самолета, запечатлен пилот за штурвалом самолета. При этом внимание интернет-пользователей привлек тот факт, что летчик сидит босиком, разместив одну ступню над другой.

«Пока самолет приземляется в целости и сохранности, он может быть хоть полностью голым, мне без разницы», — пишет seangalbraith. «О нет, только не капитан!» — комментирует aidandole. «На самом деле многие пилоты летают босиком», — отмечает white_sherpa. «Я слышал, что это позволяет лучше контролировать педали…» — написал kalebchamberlain. «Его тачка, его правила», — подчеркнул camerongdgaf.

Босым ногам пилота вскоре нашли объяснение. На видеозаписи был запечатлен салон датской региональной авиакомпании, которая выполняет рейсы на гидросамолетах. Как отмечают некоторые подписчики, в кабине невозможно сидеть в обуви, поэтому пилоты вынуждены летать босиком и носить шорты.

Ранее странные действия неизвестной авиапассажирки с едой во время перелета рассмешили ее попутчика. На опубликованном кадре запечатлено, как женщина пытается разогреть в салоне самолета куриный наггетс с помощью солнечного света, исходящего из иллюминатора.