Бузову заподозрили в пропаганде ЛГБТ

Москва, 14 августа. МВД РФ взяло в разработку заявление общественного уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец о привлечении певицы и телеведущей Ольги Бузовой к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, Баранец 30 июля обратилась в МВД РФ с заявлением о необходимости привлечь Бузову к административной ответственности «за открытую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних посредством личной страницы в Instagram».

В тексте отмечалось, что на певицу в соцсети подписаны более 21,5 млн пользователей, значительная часть которых является несовершеннолетними.

«Правоохранители отреагировали довольно оперативно: 5 августа мы получили промежуточный ответ от начальника дежурной части ГУ МВД РФ по г. Москве, полковника полиции В.В. Карповича», — говорится в сообщении пресс-службы.

Карпович, по словам Баранец, уведомил омбудсмена, что ее заявление зарегистрировано. В пресс-службе заметили, что на этом этапе пока «не утверждается сам факт признания вины и административного наказания Бузовой, однако прецедент весьма показателен». По мнению Баранец, общественность имеет законные основания требовать от «творческой и молодежной «элиты» ответа за свои слова и действия».

«Мы намерены приложить все усилия, чтобы реальная перспектива попадания под статью, пусть и административную, вскоре замаячила не только перед этой гражданкой, но и перед всеми ее идейными соратниками, практически открыто растлевающими наших детей и нарушающими действующее законодательство», — подчеркивается в сообщении пресс-службы омбудсмена.

Напомним, в середине июля Бузова призналась в любви к геям, лесбиянкам и трансгендерам и предложила легализовать однополые браки. По подсчетам Бузовой, это принесет в бюджет «только одного города» примерно семь млрд рублей. Свою точку зрения на ЛГБТ-вопрос дива подробно изложила в Instagram, проиллюстрировав ее своим фото на фоне радуги. Вспоминая в своем блоге развернувшиеся споры из-за радужного флага, Бузова подчеркнула, что «никакая пропаганда не может повлиять на смену ориентации».

Пост певицы вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В частности, российская певица Виктория Цыганова обрушилась на нее с критикой. Исполнительница уверена, что легализация однополых браков нанесет непоправимый ущерб традиционным семейным ценностям.